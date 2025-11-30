Зеленський розповів президенту Фінляндії, до чого готується Україна на переговорах зі США

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Александром Стуббом.

Як пише "Європейська правда", про це глава держави розповів у соцмережах.

За його словами, він та Стубб обмінялися наявною інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив.

"Поінформував Алекса про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони", – зазначив Зеленський.

Також він анонсував, що наступного тижня буде багато роботи і з партнерами у Європі.

"Важливо, щоб усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру", – акцентував президент.

Очікується, що переговори щодо миру в Україні продовжаться найближчими днями.

До США прибула українська делегація, яка має провести у Флориді перемовини з американською стороною.

А спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним у Москві наступного тижня.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила скептицизм щодо прогресу мирного плану для України.