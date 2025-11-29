Умєров: українська делегація вже вирушила до США
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська делегація вже перебуває на шляху до США, де продовжить роботу "над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру".
Про це Умєров написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
Він зазначив, що зранку зв’язувався з президентом Володимиром Зеленським і доповів йому "про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів".
"У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві. Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру", – наголосив Умєров.
Своєю чергою Зеленський зауважив, що поставив Умєрову "чітке завдання": "оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни".
"Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", – додав він.
Раніше стало відомо, що Зеленський оновив склад делегації для перемовин стосовно "мирного плану": замість Андрія Єрмака її тепер очолює Рустем Умєров.
Агентство Bloomberg раніше повідомило, що українська делегація перебуватиме у Флориді, де проведе зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Портал Axios раніше повідомив, що Андрій Єрмак мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди", однак за день до того подав у відставку з посади керівника ОПУ. Цьому передували обшуки антикорупційних органів у Єрмака.