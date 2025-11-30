Зеленский рассказал президенту Финляндии, к чему готовится Украина на переговорах с США

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со своим финским коллегой Александром Стуббом.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава государства рассказал в соцсетях.

По его словам, он и Стубб обменялись имеющейся информацией по различным аспектам позиции России и оценками имеющихся дипломатических перспектив.

"Проинформировал Алекса о том, к чему украинская делегация готовится на переговорах в Америке, а также о сигналах, которые мы получали от американской стороны", – отметил Зеленский.

Также он анонсировал, что на следующей неделе будет много работы и с партнерами в Европе.

"Важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира", – акцентировал президент.

Ожидается, что переговоры о мире в Украине продолжатся в ближайшие дни.

В США прибыла украинская делегация, которая должна провести во Флориде переговоры с американской стороной.

А специальный посланник США Стив Уиткофф встретится с лидером России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила скептицизм относительно прогресса мирного плана для Украины.