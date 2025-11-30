Глава МЗС Фінляндії скептична щодо просування мирного плану для України

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила скептицизм щодо прогресу мирного плану для України, зазначивши, що вимоги Росії стали ще більш жорсткими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

У суботу в ефірі програми Ykkösaamu на Yle Валтонен прокоментувала шлях до миру в Україні, який пропонують Сполучені Штати.

"Це виглядає складно. Ми не бачимо жодних поступок з боку Росії. Вони не готові погодитися на припинення вогню. З березня Україна готова до повного або часткового припинення вогню, а Росія – ні", – сказала вона.

Мирний план, розроблений США і Росією, оприлюднений минулого тижня, передбачав, що Україна повинна погодитися на територіальні поступки Росії.

"Якщо США вирішать, що війна повинна закінчитися, це може призвести до того, що Україна буде змушена прийняти ці умови", – зауважила Валтонен.

Валтонен сказала, що особливо її турбує потенційне визнання Сполученими Штатами загарбаних українських територій російськими.

"Це буде великим кроком до світу, в якому люди почнуть думати: "Гей, у нас тут є прикордонний спір – а що, якщо ми просто трохи змістимо межі і попросимо когось визнати нові кордони?" – сказала Валтонен.

Очікується, що переговори щодо миру продовжаться найближчими днями. До США прибула українська делегація, яка у неділю має провести у Флориді перемовини з американською стороною.

Президент Володимир Зеленський з оптимізмом висловився щодо переговорів щодо "мирного плану" у Флориді.

А спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним у Москві наступного тижня.