Зеленський призначив колишнього посла у США Маркарову своєю радницею

Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову, колишнього посла України у США, своєю радницею з питань відбудови та інвестицій.

Про це, як пише "Європейська правда", президент повідомив у соцмережах.

Глава держави підкреслив, що Маркарова "продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій".

"Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме – кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами", – повідомив президент.

Маркарова була попередницею Ольги Стефанішиної на посаді посла України у США. Стефанішину Зеленський призначив наприкінці серпня.

Маркарова перебувала на посаді посла у США з 25 лютого 2021 року, тобто понад чотири роки.

ЗМІ писали, що під час телефонної розмови Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, вони обговорювали питання заміни Маркарової.