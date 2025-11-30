Зеленский назначил бывшего посла в США Маркарову своей советницей

Президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову, бывшего посла Украины в США, своей советницей по вопросам восстановления и инвестиций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сообщил в соцсетях.

Глава государства подчеркнул, что Маркарова "продолжит помогать нашему государству как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций".

"Рад, что Оксана остается в команде нашего государства, и в ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые укрепляют Украину, а именно – лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами", – сообщил президент.

Маркарова была предшественницей Ольги Стефанишиной на посту посла Украины в США. Стефанишину Зеленский назначил в конце августа.

Маркарова занимала пост посла в США с 25 февраля 2021 года, то есть более четырех лет.

СМИ писали, что во время телефонного разговора Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, они обсуждали вопрос замены Маркаровой.