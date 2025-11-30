У Литві обговорюють дозвіл 16-ти і 17-річним голосувати на місцевих виборах

Литовський парламент розпочав обговорення поправки до конституції, яка дозволить 16-ти та 17-річним голосувати на муніципальних виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Прихильники цієї зміни стверджують, що вона сприятиме підвищенню громадянської активності серед молоді.

Студенти, які часто відвідують Сейм, щоб спостерігати за роботою законодавців, вже давно виступають за зниження вікового цензу для участі в місцевих виборах.

Мартинас Дікшайтіс, президент Литовського союзу школярів, зазначив, що багато 16-річних вже несуть відповідальність, як дорослі.

"Сьогодні 16-річний може залишити школу, платити податки, працювати, підписувати контракти і навіть бути притягнутим до відповідальності. Чому ж тоді вони не можуть голосувати?" – сказав він.

Депутат від Ліберального руху Андрюс Багдонас сказав, що рання участь у виборах може допомогти сформувати звичку голосувати протягом усього життя.

"Мета полягає в тому, щоб привчити молодь приходити на вибори в більш ранньому віці. Якщо вони беруть активну участь у житті гімназії або працюють у шкільних радах, ми хочемо пробудити цей інтерес раніше", – сказав він.

Міністерка юстиції Ріта Тамашунене виступає проти цього заходу, аргументуючи це тим, що багато студентів не мають достатніх знань у галузі політики. "Судячи з того, що я бачу в політичних дискусіях і на уроках громадянської освіти, їхнє розуміння все ще досить поверхневе", – сказала вона.

Зміна конституції Литви вимагає широкої політичної підтримки, і законодавці заявили, що дебати щодо поправки триватимуть у найближчі місяці.

Раніше повідомляли, що майже 70% населення Литви мають негативну думку про нинішній уряд на чолі з Інгою Ругінене.

А довіра населення до литовського президента впала до рекордного мінімуму.