В Литве обсуждают разрешение 16-ти и 17-летним голосовать на местных выборах

Литовский парламент начал обсуждение поправки к конституции, которая позволит 16-ти и 17-летним голосовать на муниципальных выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Сторонники этого изменения утверждают, что оно будет способствовать повышению гражданской активности среди молодежи.

Студенты, которые часто посещают Сейм, чтобы наблюдать за работой законодателей, уже давно выступают за снижение возрастного ценза для участия в местных выборах.

Мартинас Дикшайтис, президент Литовского союза школьников, отметил, что многие 16-летние уже несут ответственность, как взрослые.

"Сегодня 16-летний может покинуть школу, платить налоги, работать, подписывать контракты и даже быть привлеченным к ответственности. Почему же тогда они не могут голосовать?" – сказал он.

Депутат от Либерального движения Андрюс Багдонас сказал, что раннее участие в выборах может помочь сформировать привычку голосовать на протяжении всей жизни.

"Цель состоит в том, чтобы приучить молодежь приходить на выборы в более раннем возрасте. Если они активно участвуют в жизни гимназии или работают в школьных советах, мы хотим пробудить этот интерес раньше", – сказал он.

Министр юстиции Рита Тамашунене выступает против этой меры, аргументируя это тем, что многие студенты не обладают достаточными знаниями в области политики. "Судя по тому, что я вижу в политических дискуссиях и на уроках гражданского образования, их понимание все еще довольно поверхностно", – сказала она.

Изменение конституции Литвы требует широкой политической поддержки, и законодатели заявили, что дебаты по поправке будут продолжаться в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что почти 70% населения Литвы имеют негативное мнение о нынешнем правительстве во главе с Ингой Ругинене.

А доверие населения к литовскому президенту упало до рекордного минимума.