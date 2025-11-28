Довіра населення до литовського президента впала до рекордного мінімуму

Рейтинг схвалення президента Литви Гітанаса Науседи вперше з 2019 року перебуває на найнижчому рівні.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Опитування Vilmorus свідчить, що 45,2% жителів Литви мають позитивну думку про Науседу, а 32,3% – негативну. В опитуванні, проведеному у вересні, 58,3% респондентів мали позитивну думку про політика, а 21,6% – негативну.

Хоча Науседа залишається на вершині списку найпопулярніших політиків, довіра до лідера країни лише трохи вища, ніж до лідера Демократичного союзу "Заради Литви" Саулюса Скверняліса. Його позитивно оцінюють 44,2%, негативно – 30,5% жителів Литви.

Директор Vilmorus Владас Гайдіс назвав ці зміни значним падінням.

"Я завжди дивився на рейтинги і бачив, що 50% – це президентський поріг. Політик, який досягає цього порогу, може фактично претендувати на президентство, тому що його підтримує більшість, а якщо менше, то щось не так. І вперше за всі свої терміни Науседа впав до 45%", – сказав він.

Прем'єр-міністерка країни Інга Ругініене також вперше опинилася в мінусі в рейтингах. Її позитивно оцінюють 35,4% (41,5% у вересні) і негативно – 41% (27,8% у вересні).

Щодо Ремігіюса Жемайтайтіса, який є депутатом литовського парламенту і лідером ультраправої партії "Зоря Німану", але не займає жодних державних посад, 50,4% жителів Литви мають негативну думку (зростання з 47,1%), а 25,3% – позитивну (зниження з 31,3%).

Лідер Союзу зелених і селян Литви Ауреліюс Веріга піднявся на третє місце. Кількість людей, які позитивно ставляться до нього, зросла з 36,6% у вересні до 39,6% у листопаді, а кількість тих, хто ставиться до нього негативно, також дещо зменшилася – до 35,2%.

Лідерка Ліберального руху Вікторія Чміліте-Нільсен посідає четверте місце в рейтингу: її позитивно оцінюють 37,4% (39,5% у вересні) і негативно – 35,3% (34,5% у вересні) населення.

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс посідає п'яте місце. Главу литовської дипломатії позитивно оцінюють 36,4% учасників опитування, а негативно – 22,3% респондентів.

Звернемо увагу: Будріс не виключає можливості участі у президентських виборах, які відбудуться у 2028 році.

Раніше повідомляли, що майже 70% населення Литви мають негативну думку про нинішній уряд на чолі з Інгою Ругінене.