Посол Трампа при НАТО розповів, про що говорив із Зеленським у Києві

Посол США при НАТО Метью Вітакер, який перебуває зі своїм першим візитом у Києві, повідомив про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Вітакер написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив посол, він розповів Зеленському про необхідність завершити "цю безглузду війну".

"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", – підкреслив Вітакер.

Good to see Ukrainian President @ZelenskyyUa again – this time in Kyiv 🇺🇦. I conveyed that this senseless war must end, and that peace – led by President Trump’s efforts – is the only viable path forward. pic.twitter.com/pzeR0Ycw4b – U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) November 4, 2025

Повідомляли також, що делегація НАТО на чолі із Вітакером провела зустріч з міністром оборони Денисом Шмигалем.

Варто зазначити, що Вітакер раніше казав, що ініціатива PURL із закупівлі американської зброї для України в найближчі місяці може зібрати ще два мільярди доларів.

Вітакер також запевняв, що президент Дональд Трамп слідкуватиме за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії.