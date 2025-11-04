Укр Рус Eng

Посол Трампа при НАТО розповів, про що говорив із Зеленським у Києві

Новини — Вівторок, 4 листопада 2025, 08:07 — Ірина Кутєлєва

Посол США при НАТО Метью Вітакер, який перебуває зі своїм першим візитом у Києві, повідомив про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Вітакер написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив посол, він розповів Зеленському про необхідність завершити "цю безглузду війну".

"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", – підкреслив Вітакер.

Повідомляли також, що делегація НАТО на чолі із Вітакером провела зустріч з міністром оборони Денисом Шмигалем.

Варто зазначити, що Вітакер раніше казав, що ініціатива PURL із закупівлі американської зброї для України в найближчі місяці може зібрати ще два мільярди доларів.

Вітакер також запевняв, що президент Дональд Трамп слідкуватиме за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії.

