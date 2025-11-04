Посол Трампа при НАТО рассказал, о чем говорил с Зеленским в Киеве

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер, который находится со своим первым визитом в Киеве, сообщил о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Уитакер написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил посол, он рассказал Зеленскому о необходимости завершить "эту бессмысленную войну".

Good to see Ukrainian President @ZelenskyyUa again – this time in Kyiv 🇺🇦. I conveyed that this senseless war must end, and that peace – led by President Trump’s efforts – is the only viable path forward. pic.twitter.com/pzeR0Ycw4b – U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) November 4, 2025

"Я высказал мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", – подчеркнул Витакер.

Сообщалось также, что делегация НАТО во главе с Витакером провела встречу с министром обороны Денисом Шмыгалем.

Стоит отметить, что Витакер ранее говорил, что инициатива PURL по закупке американского оружия для Украины в ближайшие месяцы может собрать еще два миллиарда долларов.

Витакер также уверял, что президент Дональд Трамп будет следить за соблюдением введенных им санкций против России.