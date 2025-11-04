Віра фінів у гарантії безпеки НАТО зросла після просідання навесні

Віра фінів у гарантії безпеки НАТО відновилася з весни минулого року після того, як США підтвердили свою відданість оборонному альянсу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення фінського форуму бізнесу і політики EVA і опублікованого у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

38% фінів вірять у стримуючий ефект колективної оборони Організації Північноатлантичного договору. Це порівняно з падінням до 32% навесні, коли президент Дональд Трамп поставив під сумнів, чи будуть США беззастережно захищати союзників у разі нападу.

В той же час в порівнянні з 2022 і 2023 роками менше фінів погоджуються з твердженням, що "гарантії безпеки НАТО є настільки сильним стримуючим фактором, що ніхто не наважується зачепити членів Альянсу"

Ставлення до членства в НАТО залишається загалом позитивним: дві третини ставляться до Альянсу позитивно.

Однак, згідно з опитуванням, майже половина фінів побоюється, що війна в Україні може перерости в більш широкий європейський конфлікт у найближчому майбутньому, а близько третини не згодні з цим твердженням.

Минулого тижня прем’єр-міністри Норвегії та Фінляндії визнали, що Росія є загрозою номер один для безпеки держав Північної Європи, проте наголосили на готовності протистояти їй.

Нагадаємо, у своїх мемуарах ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг розповів про напружені переговори у 2022 році про вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції, зокрема як він зірвався на тодішнього главу турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу.