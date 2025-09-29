Столтенберг у мемуарах розповів про залаштунки вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах On My Watch ("У мій час") розповів про напружені переговори у 2022 році про вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Згідно з мемуарами Столтенберга, вступ Фінляндії до НАТО був швидкий за мірками Альянсу.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну переконало в такому кроці тодішню фінську премʼєрку Санну Марін, натомість президент Саулі Нііністьо був більш обережним, побоюючись потенційних дій Москви.

З мемуарів колишнього генсека також випливає, що у Швеції були занепокоєні швидким темпом, з яким Фінляндія рухалась до членства, але зрештою обидві держави зробили цей крок у травні 2022 року.

Окремо Столтенберг розповідає про напружену атмосферу на саміті НАТО в Мадриді 2022 року, де Туреччина виступила проти схвалення заяви про майбутній вступ Швеції та Фінляндії.

За його спогадами, в якийсь момент після тривалих переговорів президент Фінляндії Нііністьо вступив у перепалку з турецьким візаві Реджепом Таїпом Ердоганом. Напругу вдалось розвʼязати після перерви, під час якої Столтенберг запропонував Ердогану тістечко та сендвіч.

Та навіть коли сторони досягли прийнятного формулювання, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу почав сперечатися з іншого питання.

На цьому, згадує Столтенберг, його терпіння вичерпалось і він попросив Чавушоглу "замовкнути зараз же", після чого "в кімнаті запала тиша".

Окремо колишній генсек згадав, як говорив зі шведським керівництвом про те, що їхня держава буде прийнята в НАТО пізніше за Фінляндію – хоча сама Швеція наполягала на одночасному вступі.

"Не хвилюйтеся. Якщо ви чекали двісті років, щоб приєднатися до військового альянсу, то можете почекати ще місяць", – пригадав свої слова Столтенберг.

Єнс Столтенберг обіймав посаду генерального секретаря НАТО з 2014 по 2024 рік, коли його замінив колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

В одному з останніх інтервʼю на посаді Столтенберг згадував, як російська сторона брехала перед її повномасштабним вторгненням в Україну.