Вера финнов в гарантии безопасности НАТО выросла после проседания весной

Вера финнов в гарантии безопасности НАТО восстановилась с весны прошлого года после того, как США подтвердили свою приверженность оборонному альянсу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу финского форума бизнеса и политики EVA и опубликованного во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

38% финнов верят в сдерживающий эффект коллективной обороны Организации Североатлантического договора. Это по сравнению с падением до 32% весной, когда президент Дональд Трамп поставил под сомнение, будут ли США безоговорочно защищать союзников в случае нападения.

В то же время по сравнению с 2022 и 2023 годами меньше финнов соглашаются с утверждением, что "гарантии безопасности НАТО являются настолько сильным сдерживающим фактором, что никто не решается задеть членов Альянса"

Отношение к членству в НАТО остается в целом положительным: две трети относятся к Альянсу положительно.

Однако, согласно опросу, почти половина финнов опасается, что война в Украине может перерасти в более широкий европейский конфликт в ближайшем будущем, а около трети не согласны с этим утверждением.

На прошлой неделе премьер-министры Норвегии и Финляндии признали, что Россия является угрозой номер один для безопасности государств Северной Европы, однако отметили готовность противостоять ей.

Напомним, в своих мемуарах экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о напряженных переговорах в 2022 году о вступлении в Альянс Финляндии и Швеции, в частности как он сорвался на тогдашнего главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.