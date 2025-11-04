В аеропорту румунської Клуж-Напоки зупиняли польоти через інцидент з непритомним пілотом

В аеропорту румунського міста Клуж-Напока ввечері у понеділок зупиняли зльоти і посадки через літак Ryanair, який залишився на злітно-посадковій смузі відразу після приземлення: повідомляли, що один з пілотів був непритомним.

Про це повідомляє Digi24, інформує "Європейська правда".

Літак, що виконував рейс з Бергамо, після приземлення залишився на злітно-посадковій смузі, в результаті чого інші літаки були змушені приземлитися в Сібіу.

Перед приземленням пілот повідомив про надзвичайну медичну ситуацію і заявив, що другий пілот "нездатний виконувати свої обов'язки".

Як зазначено, один з пілотів був доставлений з місця події в непритомному стані, але поки точно невідомо, що з ним сталося.

Через інцидент два літаки були перенаправлені в Сібіу. Пізніше злітно-посадкова смуга була знову відкрита, і перенаправлені літаки повернулися в Клуж-Напоку після дозаправки.

Зворотний рейс до Бергамо вилетів о 2:58 ранку, із запізненням більш ніж на три години, з екіпажем, який прибув із Бухареста.

Нещодавно літак British Airways, що виконував рейс зі Стамбула до Лондона, здійснив аварійну посадку в столиці Румунії Бухаресті через дим на борту.

А 22 вересня літак авіакомпанії Nouvel Air ледь не приземлився на літак easyJet, який готувався до зльоту в аеропорту Ніцци.