Пасажирський літак екстрено сів у Бухаресті через дані про дим на борту

Літак British Airways, що виконував рейс зі Стамбула до Лондона, у четвер здійснив аварійну посадку в столиці Румунії Бухаресті через дим на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пілоти літака Airbus A320, на борту якого перебувало 142 пасажири, подали запит на аварійну посадку в міжнародному аеропорту Бухареста імені Анрі Коанди увечері 9 жовтня і згодом успішно приземлились На борт літака піднялася аварійна бригада, включаючи медичний персонал.

Існують суперечливі повідомлення про те, чи був дим на борту літака.

Авіакомпанія заявила, що не отримувала повідомлень про дим, але Міністерство охорони здоров'я Румунії в заяві, опублікованій відразу після приземлення літака, повідомило, що "наявність диму була підтверджена" і що всі пасажири були евакуйовані.

Також повідомляється, що четверо пасажирів могли отруїтись димом.

"Четверо людей перебувають у поганому стані здоров'я, можливо, через отруєння димом, і отримують медичну допомогу на місці", – зазначили у міністерстві, але згодом додали, що "вони не потребували медичної допомоги".

British Airways у заяві для The Associated Press зазначила, що "безпека наших клієнтів і колег завжди є нашим пріоритетом, і наш екіпаж прийняв рішення про зміну курсу як запобіжний захід через підозру на технічну проблему".

"Літак приземлився безпечно, пасажири висадилися в звичайному режимі, і ми не отримали жодних повідомлень про дим на борту або госпіталізацію", – йдеться в заяві авіакомпанії.

