В аэропорту румынской Клуж-Напоки останавливали полеты из-за инцидента с обмороком пилота

В аэропорту румынского города Клуж-Напока вечером в понедельник останавливали взлеты и посадки из-за самолета Ryanair, который остался на взлетно-посадочной полосе сразу после приземления: сообщали, что один из пилотов был без сознания.

Об этом сообщает Digi24, информирует "Европейская правда".

Самолет, выполнявший рейс из Бергамо, после приземления остался на взлетно-посадочной полосе, в результате чего другие самолеты были вынуждены приземлиться в Сибиу.

Перед приземлением пилот сообщил о чрезвычайной медицинской ситуации и заявил, что второй пилот "неспособен выполнять свои обязанности".

Как указано, один из пилотов был доставлен с места происшествия в бессознательном состоянии, но пока точно неизвестно, что с ним произошло.

Из-за инцидента два самолета были перенаправлены в Сибиу. Позже взлетно-посадочная полоса была вновь открыта, и перенаправленные самолеты вернулись в Клуж-Напоку после дозаправки.

Обратный рейс в Бергамо вылетел в 2:58 утра, с опозданием более чем на три часа, с экипажем, прибывшим из Бухареста.

Недавно самолет British Airways, выполнявший рейс из Стамбула в Лондон, совершил аварийную посадку в столице Румынии Бухаресте из-за дыма на борту.

А 22 сентября самолет авиакомпании Nouvel Air едва не приземлился на самолет easyJet, который готовился к взлету в аэропорту Ниццы.