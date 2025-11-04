В Италии объявил голодовку украинец, подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

Сергей Кузнецов, гражданин Украины, обвиняемый в участии в подрыве газопроводов "Северного потока", который сейчас содержится под стражей в Италии в ожидании окончательного решения о его экстрадиции в Германию, объявил голодовку.

Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини в официальном заявлении, передает "Европейская правда" со ссылкой на Agenzia Nova.

"Защита уведомила компетентные органы о голодовке, объявленной клиентом, бывшим украинским офицером, который содержится в итальянской тюрьме строгого режима в ожидании решения по европейскому ордеру на арест, выданного Германией по так называемому делу "Северных потоков", – заявил адвокат.

По словам Канестрини, Кузнецов отказывается от еды с 31 октября.

"Он требует соблюдения своих основных прав, в том числе права на надлежащее питание, здоровую среду, достойные условия содержания и равное отношение с другими заключенными в отношении посещений родственников и доступа к информации", – добавил адвокат, отметив, что с момента ареста, который состоялся 22 августа, Кузнецов не получал пищу, "соответствующую его состоянию здоровья".

В конце октября суд Болоньи постановил экстрадировать украинца в Германию по требованию местной прокуратуры. Защита подала апелляцию в Верховный суд, который должен вынести решение в течение месяца.

Согласно заявлению, опубликованному немецкой прокуратурой в августе, Кузнецов был членом группы лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Ему предъявили обвинения в заговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных сооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина непричастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.