Нидерланды хотят производить у себя американские ракеты к системам ПВО

Нидерланды планируют изучить возможность производства американских ракет AMRAAM для систем противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов, пишет "Европейская правда".

В следующем году Нидерланды планируют выяснить, как местная оборонная промышленность может способствовать производству, сборке и техническому обслуживанию ракет AMRAAM.

Ракеты AMRAAM используются в системах ПВО. Они предназначены для борьбы с воздушными угрозами на среднем расстоянии, такими как пилотируемые и беспилотные самолеты и крылатые ракеты.

AMRAAM используется, в частности, на истребителях F-35, а также в наземных системах ПВО.

В Минобороны Нидерландов убеждены, что европейское производство ракет AMRAAM углубит интеграцию трансатлантического промышленного сотрудничества в области обороны.

Также таким образом надеются решить проблему с дефицитом производства.

"Увеличение объемов производства является важным для продолжения поддержки Украины и обороны территории, охватываемой договором НАТО", – говорится в сообщении.

Таким образом, Министерство обороны надеется вместе с США и другими странами НАТО способствовать производству и ускорению поставок ракет AMRAAM.

Исследование проводит американский производитель ракет, компания Raytheon.

Напомним, в сентябре Государственный департамент США одобрил закупку правительством Германии ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму $1,23 млрд.

А весной США одобрили возможную продажу Польше ракет средней дальности класса "воздух – воздух" AIM-120D и сопутствующих элементов на сумму 1,33 млрд долларов.