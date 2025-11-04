Нидерланды хотят производить у себя американские ракеты к системам ПВО
Нидерланды планируют изучить возможность производства американских ракет AMRAAM для систем противовоздушной обороны.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов, пишет "Европейская правда".
В следующем году Нидерланды планируют выяснить, как местная оборонная промышленность может способствовать производству, сборке и техническому обслуживанию ракет AMRAAM.
Ракеты AMRAAM используются в системах ПВО. Они предназначены для борьбы с воздушными угрозами на среднем расстоянии, такими как пилотируемые и беспилотные самолеты и крылатые ракеты.
AMRAAM используется, в частности, на истребителях F-35, а также в наземных системах ПВО.
В Минобороны Нидерландов убеждены, что европейское производство ракет AMRAAM углубит интеграцию трансатлантического промышленного сотрудничества в области обороны.
Также таким образом надеются решить проблему с дефицитом производства.
"Увеличение объемов производства является важным для продолжения поддержки Украины и обороны территории, охватываемой договором НАТО", – говорится в сообщении.
Таким образом, Министерство обороны надеется вместе с США и другими странами НАТО способствовать производству и ускорению поставок ракет AMRAAM.
Исследование проводит американский производитель ракет, компания Raytheon.
Напомним, в сентябре Государственный департамент США одобрил закупку правительством Германии ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму $1,23 млрд.
А весной США одобрили возможную продажу Польше ракет средней дальности класса "воздух – воздух" AIM-120D и сопутствующих элементов на сумму 1,33 млрд долларов.