Литва обговорює з Rheinmetall ще один інвестиційний проєкт

Литва веде переговори з німецьким оборонним конгломератом Rheinmetall з метою запуску другого інвестиційного проєкту.

Про це заявив у вівторок радник литовського президента, не уточнюючи деталей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У зв'язку з офіційним початком будівництва заводу з виробництва боєприпасів Rheinmetall у Радвілішкському районі у вівторок, головний радник президента Дейвідас Матульоніс запевняє, що відомства вже ведуть переговори з німецьким оборонним концерном про другу інвестицію в Литві.

"Зараз ми говоримо не тільки про цю інвестицію, а й про другу, яка може відбутися в найближчому майбутньому", – сказав він.

"Планів більше, оскільки в європейську оборонну промисловість надходить дедалі більше грошей. Тому можливостей залучити цих виробників до Литви стає дедалі більше, оскільки ми створили дійсно дуже сприятливі умови", – стверджує головний радник президента з питань національної безпеки.

Крім обговорення ще однієї інвестиції з Rheinmetall, Матульоніс не розкрив, з якими ще компаніями ведуться переговори про співпрацю в Литві. Однак він запевнив, що за наявності політичної волі інвестиції в оборонну промисловість Литви збільшаться.

"Переговори щодо другої інвестиції Rheinmetall вже почалися. Також ведуться переговори з кількома американськими та скандинавськими компаніями. За наявності політичної волі буде достатньо фінансових ресурсів, оскільки подібні проєкти зазвичай пов'язані зі створенням спільного підприємства", – пояснив він.

Через півтора року після підписання Литвою протоколу про наміри з німецьким оборонним концерном Rheinmetall у вівторок у Радвілішкському районі починається будівництво заводу з виробництва боєприпасів калібру 155 мм.

28 жовтня писали, що Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу для виробництва пороху і боєприпасів.

Нещодавно Латвія домовилась з німецьким оборонним концерном Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів на своїй території.