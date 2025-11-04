Литва обсуждает с Rheinmetall еще один инвестиционный проект

Литва ведет переговоры с немецким оборонным конгломератом Rheinmetall с целью запуска второго инвестиционного проекта.

Об этом заявил во вторник советник литовского президента, не уточняя деталей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В связи с официальным началом строительства завода по производству боеприпасов Rheinmetall в Радвилишкском районе во вторник, главный советник президента Дейвидас Матульонис уверяет, что ведомства уже ведут переговоры с немецким оборонным концерном о второй инвестиции в Литве.

"Сейчас мы говорим не только об этой инвестиции, но и о второй, которая может состояться в ближайшем будущем", – сказал он.

"Планов больше, поскольку в европейскую оборонную промышленность поступает все больше денег. Поэтому возможностей привлечь этих производителей в Литву становится все больше, поскольку мы создали действительно очень благоприятные условия", – утверждает главный советник президента по вопросам национальной безопасности.

Кроме обсуждения еще одной инвестиции с Rheinmetall, Матульонис не раскрыл, с какими еще компаниями ведутся переговоры о сотрудничестве в Литве. Однако он заверил, что при наличии политической воли инвестиции в оборонную промышленность Литвы увеличатся.

"Переговоры по второй инвестиции Rheinmetall уже начались. Также ведутся переговоры с несколькими американскими и скандинавскими компаниями. При наличии политической воли будет достаточно финансовых ресурсов, поскольку подобные проекты обычно связаны с созданием совместного предприятия", – пояснил он.

Через полтора года после подписания Литвой протокола о намерениях с немецким оборонным концерном Rheinmetall во вторник в Радвилишкском районе начинается строительство завода по производству боеприпасов калибра 155 мм.

28 октября писали, что Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода для производства пороха и боеприпасов.

Недавно Латвия договорилась с немецким оборонным концерном Rheinmetall о строительстве завода по производству артиллерийских боеприпасов на своей территории.