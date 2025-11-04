Прем'єрка Литви обіцяє найближчим часом висунути кандидатуру на посаду міністра культури

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене обіцяє найближчим часом представити кандидатуру на посаду міністра культури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Глава литовського уряду визнає, що ситуація, коли Міністерство культури вже другий місяць працює без керівника, не є нормальною. Тому, за її словами, розпочато формування команди заступників міністра.

"Наразі подана кандидатура на посаду міністра національної оборони. Ще одна кандидатура (на посаду міністра культури. – Ред.) повинна найближчим часом надійти", – сказала глава уряду журналістам у вівторок, відповідаючи на запитання, коли вона має намір представити кандидатуру на посаду глави Мінкульту.

"Це ненормальна ситуація. Для того і були призначені заступники міністра, щоб робота міністерства не стагнувала (...). Робота має бути відновлена. Ми це демонструємо з сьогоднішнього дня", – додала вона.

Як було оголошено, три віцеміністри культури – Александрас Брокас, Анна Кузнецовіене і Рената Курміна – приступили до роботи у вівторок.

Однак у понеділок представники культурної спільноти виступили із заявою, в якій закликали уряд не формувати політичну команду Міністерства культури до призначення міністра. На їхню думку, така практика є хибною. З цієї причини діячі культури відмовилися від запланованої на цей тиждень зустрічі з представниками Міністерства культури та командою прем'єр-міністра.

Посада міністра культури Литви залишається вакантною відтоді, як попередній очільник відомства Ігнотас Адомавічюс протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку.

Перед цим у Литві пройшли протести проти призначення Адомавічюса, який представляє ультраправу партію "Зоря Німану", на посаду міністра культури.