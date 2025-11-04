Премьер Литвы обещает в ближайшее время выдвинуть кандидатуру на должность министра культуры

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене обещает в ближайшее время представить кандидатуру на пост министра культуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Глава литовского правительства признает, что ситуация, когда Министерство культуры уже второй месяц работает без руководителя, ненормальна. Поэтому, по ее словам, начато формирование команды заместителей министра.

"Сейчас подана кандидатура на должность министра национальной обороны. Еще одна кандидатура (на должность министра культуры. – Ред.) должна в ближайшее время поступить", – сказала глава правительства журналистам во вторник, отвечая на вопрос, когда она намерена представить кандидатуру на должность главы Минкульта.

"Это ненормальная ситуация. Для того и были назначены заместители министра, чтобы работа министерства не стагнировала (...). Работа должна быть восстановлена. Мы это демонстрируем с сегодняшнего дня", – добавила она.

Как было объявлено, три вице-министра культуры – Александрас Брокас, Анна Кузнецовиене и Рената Курмина – приступили к работе во вторник.

Однако в понедельник представители культурного сообщества выступили с заявлением, в котором призвали правительство не формировать политическую команду Министерства культуры до назначения министра. По их мнению, такая практика является ошибочной. По этой причине деятели культуры отказались от запланированной на эту неделю встречи с представителями Министерства культуры и командой премьер-министра.

Должность министра культуры Литвы остается вакантной с тех пор, как предыдущий глава ведомства Игнотас Адомавичюс продержался на посту всего неделю и был вынужден уйти в отставку.

Перед этим в Литве прошли протесты против назначения Адомавичюса, который представляет ультраправую партию "Заря Немана", на должность министра культуры.