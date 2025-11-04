КС Німеччини став на бік медиків за позовом про "сортування" пацієнтів у кризових ситуаціях

Конституційний суд Німеччини став на бік медиків у скарзі на встановлені на федеральному рівні правила щодо сортування пацієнтів у кризових ситуаціях, коли медики не мають ресурсів для порятунку усіх, хто потребує допомоги.

КС визнав неконституційними встановлені на федеральному правила щодо так званого сортування пацієнтів у медичних закладах.

Поштовхом для розгляду цього питання були дві конституційні скарги від працівників невідкладної допомоги та реанімації, подані після досвіду пандемії коронавірусу.

Скаржники у позовах стверджували, що правила щодо сортування, прописані у законі щодо захисту від інфекцій, порушили їхню свободу у професійній практиці, і федеральне втручання у цьому випадку не було конституційно виправданим.

Конституційний суд вважає, що правила у цьому питанні мають встановлюватися на земельному рівні.

Також КС Німеччини обмежив можливість використання "троянів" під час слідчих дій.

