КС Германии встал на сторону медиков по иску о "сортировке" пациентов в кризисных ситуациях
Конституционный суд Германии принял сторону медиков в жалобе на установленные на федеральном уровне правила по сортировке пациентов в кризисных ситуациях, когда медики не имеют ресурсов для спасения всех, кто нуждается в помощи.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
КС признал неконституционными установленные на федеральном уровне правила так называемой сортировки пациентов в медицинских учреждениях.
Толчком для рассмотрения этого вопроса были две конституционные жалобы от работников неотложной помощи и реанимации, поданные после опыта пандемии коронавируса.
В исках утверждали, что правила сортировки, прописанные в законе о защите от инфекций, нарушили их свободу в профессиональной практике, и федеральное вмешательство в этом случае не было конституционно оправданным.
Конституционный суд считает, что правила в этом вопросе должны устанавливаться на земельном уровне.
Также КС Германии ограничил возможность использования "троянов" во время следственных действий.
Напомним, осенью в Германии начала работу парламентская комиссия по расследованию реагирования на COVID-19.