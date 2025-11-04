КС Германии встал на сторону медиков по иску о "сортировке" пациентов в кризисных ситуациях

Конституционный суд Германии принял сторону медиков в жалобе на установленные на федеральном уровне правила по сортировке пациентов в кризисных ситуациях, когда медики не имеют ресурсов для спасения всех, кто нуждается в помощи.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

КС признал неконституционными установленные на федеральном уровне правила так называемой сортировки пациентов в медицинских учреждениях.

Толчком для рассмотрения этого вопроса были две конституционные жалобы от работников неотложной помощи и реанимации, поданные после опыта пандемии коронавируса.

В исках утверждали, что правила сортировки, прописанные в законе о защите от инфекций, нарушили их свободу в профессиональной практике, и федеральное вмешательство в этом случае не было конституционно оправданным.

Конституционный суд считает, что правила в этом вопросе должны устанавливаться на земельном уровне.

Также КС Германии ограничил возможность использования "троянов" во время следственных действий.

Напомним, осенью в Германии начала работу парламентская комиссия по расследованию реагирования на COVID-19.