Отчет о расширении ЕС: Украина "демонстрирует преданность европейскому пути", несмотря на войну

Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на захватническую войну России.

Об этом говорится в аналитическом документе 2025 года о политике расширения ЕС, утвержденном Европейской комиссией 4 ноября 2025 года, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Несмотря на войну, Украина показывает прогресс с реформами во время переговоров о вступлении в ЕС, сказано в тексте.

"Несмотря на вызовы, вызванные агрессивной войной России, Украина продемонстрировала преданность своему европейскому пути, продвигаясь вперед в осуществлении ключевых реформ", – говорится в документе.

Тем не менее, в тексте отмечается, что "дальнейший и стабильный прогресс в борьбе с коррупцией остается необходимым".

В Еврокомиссии подчеркнули, что "План Украины" для получения средств по программе Ukraine Facility "сыграл центральную роль в направлении реформ и продвижении процесса приближения к законодательству (acquis) ЕС".

"Предпринятые шаги – от усиления антикоррупционных мер до совершенствования системы государственного управления – закладывают основы для восстановления и создают пространство для большего участия частного сектора. Поддержание этого импульса и предотвращение любого риска отката, особенно в сфере борьбы с коррупцией, будет решающим", – отмечается в документе.

Отмечается, что также был достигнут значительный прогресс в постепенной интеграции в единый рынок, что уже сближает Украину с Европейским Союзом.

В частности, с 1 января 2026 года вступит в силу первое решение о предоставлении Украине режима внутреннего рынка – "Роуминг как дома" (Roam like at home).

