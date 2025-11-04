Розвідка Британії проаналізувала втрати Росії з 2022 року

У розвідці Великої Британії проаналізували потенційні втрати російської армії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в аналізі від 4 листопада, передає "Європейська правда".

Як зазначили у розвідці британці, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія потенційно зазнала приблизно 1 млн й 140 тисяч втрат у живій силі.

Лише за 2025 рік російська армія могла втратити приблизно 353 тисячі військових.

В аналізі зауважили, що середньодобові рівні втрат Росії за період з серпня 2025 року по жовтень 2025 року є трьома найнижчими середньомісячними показниками, зареєстрованими з квітня 2024 року.

Інфографіка: Х

Розвідка Британії зазначила, що російські війська продовжують намагатися оточити Покровськ у Донецькій області, зазнаючи великих втрат. Крім того, РФ продовжує чинити тиск на Родинське та Мирноград.

Скриншот: DeepState

Британці зазначили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним напрямком для Росії, оскільки місто продовжує зазнавати найбільшої частки щоденних російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Також у розвідці додали, що українські війська нещодавно провели обмежені контратаки в околицях Добропілля, за 25 км на північ від Покровська.

Зазначимо, нещодавно глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що хоча Росія зосередилася на захопленні Покровська, його падіння не очікується в найближчі дні, і навіть якщо місто буде захоплено – це не змінить загальної картини війни в Україні.

А глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю заявив, що хоча російські війська вже просуваються в Україні вкрай повільними темпами, з настанням осені це, ймовірно, ще більше сповільниться.