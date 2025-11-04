Разведка Британии проанализировала потери России с 2022 года

В разведке Великобритании проанализировали потенциальные потери российской армии в живой силе с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в анализе от 4 ноября, передает "Европейская правда".

Как отметили в разведке британцы, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия потенциально понесла примерно 1 млн и 140 тысяч потерь в живой силе.

Только за 2025 год российская армия могла потерять примерно 353 тысячи военных.

В анализе отметили, что среднесуточные уровни потерь России за период с августа 2025 года по октябрь 2025 года являются тремя самыми низкими среднемесячными показателями, зарегистрированными с апреля 2024 года.

Инфографика: Х

Разведка Британии отметила, что российские войска продолжают пытаться окружить Покровск в Донецкой области, неся большие потери. Кроме того, РФ продолжает оказывать давление на Родинское и Мирноград.

Скриншот: DeepState

Британцы отметили, что Покровск, вероятно, остается приоритетным направлением для России, поскольку город продолжает испытывать наибольшую долю ежедневных российских атак по сравнению с остальной линией фронта.

Также в разведке добавили, что украинские войска недавно провели ограниченные контратаки в окрестностях Доброполья, в 25 км к северу от Покровска.

Отметим, недавно глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что хотя Россия сосредоточилась на захвате Покровска, его падение не ожидается в ближайшие дни, и даже если город будет захвачен – это не изменит общей картины войны в Украине.

А глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю заявил, что хотя российские войска уже продвигаются в Украине крайне медленными темпами, с наступлением осени это, вероятно, еще больше замедлится.