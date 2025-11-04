Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна поступаться своими ценностями ради позиции Венгрии по вступлению страны в Европейский Союз, и подчеркнул, что блокирование Будапештом пути в ЕС фактически поддерживает главу Кремля Владимира Путина.

Об этом украинский президент заявил во время онлайн-выступления на саммите по вопросам расширения ЕС, который транслирует Euronews, пишет "Европейская правда".

У Зеленского спросили, что он готов предложить венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы решить вопрос венгерского вето относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. На это украинский президент ответил, что Украина не должна торговаться своими ценностями.

"Нельзя ограничивать права людей. Можно что-то отложить, но это не будет на пользу обеим нашим странам", – сказал он.

Зеленский заявил, что лидеры не имеют права думать о себе и о выборах, потому что это "всего одна минута в истории наших народов". Зеленский отметил это на фоне того, что в следующем году в Венгрии пройдут парламентские выборы, накануне которых венгерские власти развернули откровенную антиукраинскую и антиевропейскую кампанию.

"Это ничто по сравнению с тем, что может разрушить отношения между людьми. Это самое важное", – акцентировал он.

Поэтому Зеленский отметил, что он не должен предлагать что-то Орбану. Впрочем, он отметил, что Орбан должен предложить что-то Украине, которая защищает всю Европу от России.

"И даже сейчас, во время этой войны, мы не получили от него никакой поддержки. Поддержки нашего видения жизни. Мы не хотели бы, чтобы Орбан поддерживал Россию, потому что блокирование Украины в ЕС является очень конкретной поддержкой Путина, и это, безусловно, не очень хорошо", – добавил украинский президент.

Также Зеленский рассказал, что просил президента США Дональда Трампа посодействовать с влиянием на премьера Венгрии.

Недавно Орбан поручил провести расследование кибератаки на главную оппозиционную партию "Тиса", утверждая, что к ней якобы причастны украинцы.

Лидер "Тисы" Петер Мадяр назвал инцидент похищением данных в результате кибератаки, которым его партия подвергается последние несколько месяцев от "международных сетей, заинтересованных в сохранении власти правительства Орбана".

