Зеленський каже, що просив Трампа вплинути на Орбана щодо вступу України у ЄС

Президент України Володимир Зеленський розповів, що просив президента США Дональда Трампа посприяти із впливом на прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який блокує рух України до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у прямому ефірі Euronews в рамках публічного саміту щодо розширення ЄС.

Зеленського запитали, чи говорив він із Трампом щодо вступу України у ЄС, і чи американський президент підтримує це.

"Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього члена ЄС. Ми говорили з ним про це. Він це підтримує, і він розуміє, що це вибір українського народу і Україна є частиною Європи – географічно, геополітично та історично", – відповів Зеленський.

Він додав, що згадував у розмові також проблему угорського вето і просив Трампа про сприяння.

"Ми говорили про блокування… з боку лідера Угорщини, і я запитав президента Трампа, чи підтримає він мене у тому, щоб допомогти нам. Він сказав, що зробить усе, що у його силах", – сказав президент України.

На уточнююче питання про можливі часові рамки Зеленський сказав, що про це Трамп не згадував.

Як відомо, Віктор Орбан і Дональд Трамп мають зустрітися у Вашингтоні 7 листопада.

Одним з гострих питань під час зустрічі, ймовірно, буде питання купівлі Угорщиною російських енергоресурсів, від яких вона не хоче відмовлятися.