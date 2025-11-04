Зеленский считает, что Украина может вступить в ЕС и раньше 2030 года

Президент Украины Владимир Зеленский видит шансы для Украины стать членом ЕС даже раньше 2030 года – даты, которую часто упоминают как реалистичное время вступления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в прямом эфире Euronews в рамках публичного саммита по расширению ЕС.

Президента спросили, как он видит шансы Украины вступить в ЕС до 2030 года и свои шансы стать тем президентом, который "привел Украину в ЕС".

"Я хотел бы верить, что Украина будет в ЕС даже до того, раньше. Возможно, это звучит немного как фантастика – но и защита независимости Украины от России когда-то звучала как фантастика", – сказал Зеленский.

По второму вопросу он отметил, что конечно хотел бы быть президентом Украины, которая уже вступила в ЕС.

"Но, конечно, это не означает, что это для меня приоритет. Главное – чтобы Украина смогла вступить в ЕС. Кто будет президентом в то время – это второстепенно", – сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский сказал, что не поддерживает идею о вступлении Украины в ЕС с частичными правами.

