ЗМІ: Німеччина додасть ще 3 млрд євро на підтримку України у 2026 році

Уряд Німеччини планує збільшити фінансову допомогу Україні на приблизно три мільярди євро у 2026 році та готується схвалити відповідні поправки до проєкту бюджету.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось агентство Reuters від двох проінформованих джерел.

За інформацією одного зі співрозмовників Reuters, пропозицію про додаткові три мільярди євро на підтримку України внесуть міністри фінансів та оборони Німеччини до остаточних коригувань бюджету на 2026 рік.

Джерело додало, що ці кошти зокрема будуть скеровані на артилерію, дрони, броньовані транспортні засоби та заміну двох систем протиповітряної оборони Patriot, вже переданих Україні.

"Ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно для захисту від загарбницької війни Росії", – сказало це джерело агентству.

Друге джерело в німецькому уряді повідомило Reuters, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав пропозицію про додаткове фінансування.

Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні і надала близько 40 мільярдів євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.

У своєму проєкті бюджету на 2026 рік Німеччина раніше заклала 8,5 мільярда євро на підтримку України.

Раніше ЗМІ повідомили з посиланням на внутрішній документ Міністерства оборони Німеччини, що на допомогу Україні на 2026-2027 роки урядом було затверджено приблизно на 10 млрд євро менше коштів, ніж просило відомство.