СМИ: Германия добавит еще 3 млрд евро на поддержку Украины в 2026 году

Правительство Германии планирует увеличить финансовую помощь Украине на около трех миллиардов евро в 2026 году и готовится одобрить соответствующие поправки к проекту бюджета.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от двух информированных источников.

По информации одного из собеседников Reuters, предложение о дополнительных трех миллиардах евро на поддержку Украины внесут министры финансов и обороны Германии в окончательные корректировки бюджета на 2026 год.

Источник добавил, что эти средства, в частности, будут направлены на артиллерию, дроны, бронированные транспортные средства и замену двух систем противовоздушной обороны Patriot, переданных Украине.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется для защиты от захватнической войны России", – сказал этот источник агентству.

Второй источник в немецком правительстве сообщил Reuters, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложение о дополнительном финансировании.

Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине и предоставила около 40 миллиардов евро с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В своем проекте бюджета на 2026 год Германия ранее заложила 8,5 миллиарда евро на поддержку Украины.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на внутренний документ Министерства обороны Германии, что на помощь Украине на 2026-2027 годы правительством было утверждено примерно на 10 млрд евро меньше средств, чем просило ведомство.