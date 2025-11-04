Посол ЄС про звіт про розширення: Україна стає взірцем єврореформ в умовах війни

Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова відзначила прогрес України на шляху до ЄС, зазначивши, що вона є прикладом того, як можливо здійснювати реформи в умовах війни.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала на брифінгу у Києві у вівторок з нагоди представлення звіту про розширення.

За словами Матернової, "Україна стає взірцем того, як проводити реформи, одночасно борючись за національне виживання, суверенітет і свободу".

"Я не думаю, що цей факт можна переоцінити… Такого ще ніколи не було. Європейський Союз ніколи раніше не вів активних переговорів з країною, а тим більше в умовах сирен (повітряної тривоги. – Ред.), буквально ведучи переговори під звуки сирен", – сказала вона.

На думку дипломатки, звіт Єврокомісії про розширення "дуже добре передає відчуття, що це виняткова ситуація".

Нагадаємо, у звіті Єврокомісії йдеться, що Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ на шляху до вступу до ЄС, незважаючи на війну з Росією.

Також звіт про розширення у 2025 році позитивно оцінює прогрес реформ в Україні.

