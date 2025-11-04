Посол ЕС – об отчете о расширении: Украина становится образцом еврореформ в условиях войны

Посол Европейского Союза Катарина Матернова отметила прогресс Украины на пути к ЕС, указав, что она является примером того, как можно проводить реформы в условиях войны.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала на брифинге в Киеве во вторник по случаю представления отчета о расширении.

По словам Матерновой, "Украина становится образцом того, как проводить реформы, одновременно борясь за национальное выживание, суверенитет и свободу".

"Я не думаю, что этот факт можно переоценить... Такого еще никогда не было. Европейский Союз никогда раньше не вел активных переговоров со страной, а тем более в условиях сирен (воздушной тревоги – Ред.), буквально ведя переговоры под звуки сирен", – сказала она.

По мнению дипломата, отчет Еврокомиссии о расширении "очень хорошо передает ощущение, что это исключительная ситуация".

Напомним, в отчете Еврокомиссии говорится, что Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на войну с Россией.

Также отчет о расширении в 2025 году положительно оценивает прогресс реформ в Украине. "Европейская правда" готовит более подробный анализ отчета после его обнародования.

