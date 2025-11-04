Матернова: рух України в ЄС залежить від збереження незалежності НАБУ і САП

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у вівторок сказала, що антикорупційні реформи є важливими для подальшого руху Києва в ЄС, нагадавши про тимчасове обмеження незалежності антикорупційних інституцій у липні 2025 року.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала на брифінгу у Києві у вівторок з нагоди представлення звіту про розширення.

Матернова сказала, що Україна загалом виконала "солідну, важливу роботу" за останній рік у контексті руху до членства в Євросоюзі.

"Але щоб не прикрашати нічого, дозвольте мені також сказати: так, є сфери, що викликають занепокоєння. Є сфери, які, на нашу думку, потребують поліпшення. Ми маємо рекомендації після кожного розділу, і якщо порівняти їх з минулим роком, то деякі рекомендації залишилися незмінними", – додала вона.

Посол зокрема згадала про те, що у звіті Єврокомісії про розширення відобразили події липня 2025 року – коли було ухвалено закон щодо обмеження незалежності антикорупційних органів, який викликав гостру реакцію ЄС.

"Ми також відобразили у звіті події липня (2025 року. – Ред.) та занепокоєння щодо стабільності, досвіду та незалежності антикорупційних інституцій і зазначаємо, що подальший прогрес, звичайно, залежить від збереження їхньої незалежності", – сказала Матернова.

У повідомленні Єврокомісії щодо звіту зазначалось, що Україна повинна уникати будь-яких дій, які можуть послабити чи скасувати антикорупційні реформи, проведені раніше.

