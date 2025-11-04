Матернова: движение Украины в ЕС зависит от сохранения независимости НАБУ и САП

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во вторник заявила, что антикоррупционные реформы важны для дальнейшего движения Киева в ЕС, напомнив о временном ограничении независимости антикоррупционных институтов в июле 2025 года.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала на брифинге в Киеве во вторник по случаю представления отчета о расширении.

Матернова сказала, что Украина в целом проделала "солидную, важную работу" за последний год в контексте движения к членству в Евросоюзе.

"Но чтобы не приукрашивать ничего, позвольте мне также сказать: да, есть сферы, вызывающие беспокойство. Есть сферы, которые, по нашему мнению, нуждаются в улучшении. У нас есть рекомендации после каждого раздела, и если сравнить их с прошлым годом, то некоторые рекомендации остались неизменными", – добавила она.

Посол, в частности, упомянула о том, что в отчете Еврокомиссии о расширении отражены события июля 2025 года – когда был принят закон об ограничении независимости антикоррупционных органов, который вызвал острую реакцию ЕС.

"Мы также отразили в отчете события июля (2025 года. – Ред.) и обеспокоенность стабильностью, опытом и независимостью антикоррупционных институтов и отмечаем, что дальнейший прогресс, конечно, зависит от сохранения их независимости", – сказала Матернова.

В сообщении Еврокомиссии по отчету отмечалось, что Украина должна избегать любых действий, которые могут ослабить или отменить антикоррупционные реформы, проведенные ранее.

