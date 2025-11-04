ЄК: Україна має уникати дій, що ставлять під загрозу антикорупційні реформи

Україна повинна уникати будь-яких дій, які можуть послабити чи скасувати антикорупційні реформи, проведені раніше.

Про це йдеться у комунікації Єврокомісії щодо політики розширення ЄС, повідомляє "Європейська правда".

У ЄК зазначили, що корупція продовжує становити значну проблему для країн-кандидатів, та наголосили, що держави-кандидати повинні вирішити її в першочерговому порядку.

У контексті України ЄК наголосила, що події накшталт тих, які відбулися у антикорупційному секторі у липні, не повинні повторитися.

"Законодавчі поправки в Україні могли послабити спеціалізовані антикорупційні інституції, але були швидко скасовані. Слід уникати будь-яких дій, що послаблюють або скасовують потужні антикорупційні реформи", – заявили у Єврокомісії.

Як повідомляла "ЄвроПравда", щорічний звіт про розширення, який Єврокомісія складає для всіх держав-кандидатів, загалом позитивно оцінює прогрес реформ в Україні.

А в уряді назвали звіт ЄС про розширення найкращим за три роки.

Президент Зеленський заявив, що українська сторона очікує від ЄС рішучих дій для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи.