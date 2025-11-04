Лідер нідерландських ультраправих визнав поразку на виборах

Очільник ультраправої Партії свободи Нідерландів (PVV) Герт Вілдерс у понеділок визнав поразку на парламентських виборах і привітав з перемогою ліберальну партію "Демократія 66" (D66).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NU.nl.

За словами Вілдерса, ще минулого тижня його партія мала перевагу, але "ситуація змінилася після оприлюднення результатів в Амстердамі і, звичайно, після підрахунку голосів, надісланих з-за кордону".

"Зараз D66 має перевагу у 28 тисяч голосів. Шанси, що ситуація ще зміниться, невеликі. Тому я привітав (лідера D66. – Ред.) пана Єттена", – додав він.

Минулого тижня лідер Партії свободи опублікував на X кілька повідомлень про можливі фальсифікації виборчих бюлетенів, натякаючи, що D66 тоді поспішно оголосили переможцем виборів. Доказів цих фальсифікацій не знайшли.

Перші місця на виборах минулого тижня посіли ліберальна D66 і ультраправа Партія свободи, але через невелику різницю певний час не було ясно, хто отримає першу можливість сформувати уряд.

Нині ж відомо, що обидві партії отримають по 26 місць у нижній палаті парламенту Нідерландів, але D66 як формальний переможець виборів отримує право очолити переговори про формування уряду.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд.