Лидер нидерландских ультраправых признал поражение на выборах

Лидер ультраправой Партии свободы Нидерландов (PVV) Херт Вилдерс в понедельник признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой либеральную партию "Демократия 66" (D66).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NU.nl.

По словам Вилдерса, еще на прошлой неделе его партия имела преимущество, но "ситуация изменилась после обнародования результатов в Амстердаме и, конечно, после подсчета голосов, присланных из-за рубежа".

"Сейчас D66 имеет преимущество в 28 тысяч голосов. Шансы, что ситуация еще изменится, невелики. Поэтому я поздравил (лидера D66. – Ред.) господина Йеттена", – добавил он.

На прошлой неделе лидер Партии свободы опубликовал на X несколько сообщений о возможных фальсификациях избирательных бюллетеней, намекая, что D66 тогда поспешно объявили победителем выборов. Доказательств этих фальсификаций не нашли.

Первые места на выборах на прошлой неделе заняли либеральная D66 и ультраправая Партия свободы, но из-за небольшой разницы некоторое время не было ясно, кто получит первую возможность сформировать правительство.

Сейчас же известно, что обе партии получат по 26 мест в нижней палате парламента Нидерландов, но D66 как формальный победитель выборов получает право возглавить переговоры о формировании правительства.

