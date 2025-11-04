Суд Боснії і Герцеговини відхилив апеляцію Додіка на вирок, що позбавив його мандата

Конституційний суд Боснії і Герцеговини у вівторок відхилив апеляцію Мілорада Додіка на рішення суду, на підставі якого його позбавили мандата президента Республіки Сербської у складі БіГ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Конституційний суд Боснії і Герцеговини дійшов висновку, що не було порушено право Додіка на справедливий судовий розгляд, а також інші права, гарантовані Конституцією БіГ та Європейською конвенцією з прав людини.

Суд відхилив апеляцію на рішення Центральної виборчої комісії та суду Боснії і Герцеговини про припинення президентських повноважень Додіка.

Конституційний суд також відхилив звинувачення в упередженості судді у справі та визнав, що доступ громадськості до судового процесу був забезпечений, а Додік отримав справедливий розгляд.

У серпні 2025 року було підтверджено вирок Мілораду Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині, після чого його позбавили мандата президента РС.

Вибори нового президента Республіки Сербської мають відбутись 23 листопада.

Минулого тижня стало відомо, що Міністерство фінансів США зняло санкції з позбавленого мандата президента РС Мілорада Додіка та його соратників і повʼязаних компаній.