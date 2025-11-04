Суд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию Додика на приговор, лишивший его мандата

Конституционный суд Боснии и Герцеговины во вторник отклонил апелляцию Милорада Додика на решение суда, на основании которого он был лишен мандата президента Республики Сербской в составе БиГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Конституционный суд Боснии и Герцеговины пришел к выводу, что не было нарушено право Додика на справедливое судебное разбирательство, а также другие права, гарантированные Конституцией БиГ и Европейской конвенцией по правам человека.

Суд отклонил апелляцию на решение Центральной избирательной комиссии и суда Боснии и Герцеговины о прекращении президентских полномочий Додика.

Конституционный суд также отклонил обвинения в предвзятости судьи по делу и признал, что доступ общественности к судебному процессу был обеспечен, а Додик получил справедливое рассмотрение.

В августе 2025 года был подтвержден приговор Милораду Додику за неповиновение решению высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, после чего он был лишен мандата президента РС.

Выборы нового президента Республики Сербской должны состояться 23 ноября.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство финансов США сняло санкции с лишенного мандата президента РС Милорада Додика и его соратников и связанных компаний.