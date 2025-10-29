США зняли санкції з безмандатного Додіка

Міністерство фінансів США у середу оновило санкційний список, виключивши з нього низку осіб і компаній з Республіки Сербської – включно з позбавленим мандата президента РС Мілорадом Додіком.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за фінансовими активами Мінфіну США.

Із санкційного списку США були вилучені Додік, члени його родини та близькі соратники – наприклад спікер парламенту Республіки Сербської Ненад Стевандич.

Також американським санкціям більше не підлягає понад десяток компаній, повʼязаних з оточенням Додіка.

Загалом зі списку вилучили 48 фізичних та юридичних осіб, яких туди внесли за дестабілізацію ситуації в Боснії і Герцеговині та підрив Дейтонських мирних угод.

Підстави для виключення Додіка та його соратників з-під дії санкцій США не уточнюються.

У серпні 2025 року було підтверджено вирок Мілораду Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині, після чого його позбавили мандата президента РС.

Зазначимо, що проти Додіка запровадили власні санкції низка європейських держав.