Президент Литви натякнув, що підтримає призначення кандидата в міністри оборони

Литовський президент Гітанас Науседа позитивно оцінив кандидата у міністри оборони Робертаса Каунаса після зустрічі з ним у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами Науседи, Каунас був дуже добре підготовлений до зустрічі в президентському палаці та відповів на всі запитання, які йому поставили.

"Отже, людина мотивована, але цього недостатньо. Я б дуже хотів, щоб у міністерстві була збережена певна стратегічна спадкоємність тих робіт, які були розпочаті і реалізуються. Тому я приділятиму велику увагу формуванню його команди", – додав литовський президент.

Він водночас відмовився прямо казати, чи схвалить кандидатуру Каунаса.

"Міністром оборони ми призначимо одного з кандидатів. Наразі ми розглядаємо кандидатуру Каунаса. Якщо все буде гаразд, його затвердять", – додав він.

Соціал-демократична партія Литви минулого тижня вирішила висунути на посаду міністра оборони депутата парламенту Робертаса Каунаса. Наразі Каунас працює у Сеймі Литви в комітетах з питань майбутнього та національної безпеки і оборони.

У понеділок на площі під президентським палацом у Вільнюсі зібралося кілька десятків протестувальників, які закликали Науседу не призначати на Каунаса на посаду міністра оборони. Мовляв, він недостатньо досвідчений.

Нагадаємо, 23 жовтня премʼєрка Литви Інга Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.