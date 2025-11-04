Президент Литвы намекнул, что поддержит назначение кандидата в министры обороны

Литовский президент Гитанас Науседа положительно оценил кандидата в министры обороны Робертаса Каунаса после встречи с ним во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам Науседы, Каунас был очень хорошо подготовлен к встрече в президентском дворце и ответил на все вопросы, которые ему задали.

"Итак, человек мотивирован, но этого недостаточно. Я бы очень хотел, чтобы в министерстве была сохранена определенная стратегическая преемственность тех работ, которые были начаты и реализуются. Поэтому я буду уделять большое внимание формированию его команды", – добавил литовский президент.

Он в то же время отказался прямо говорить, одобрит ли кандидатуру Каунаса.

"Министром обороны мы назначим одного из кандидатов. Сейчас мы рассматриваем кандидатуру Каунаса. Если все будет в порядке, его утвердят", – добавил он.

Социал-демократическая партия Литвы на прошлой неделе решила выдвинуть на пост министра обороны депутата парламента Робертаса Каунаса. Сейчас Каунас работает в Сейме Литвы в комитетах по вопросам будущего и национальной безопасности и обороны.

В понедельник на площади под президентским дворцом в Вильнюсе собралось несколько десятков протестующих, которые призывали Науседу не назначать Каунаса на должность министра обороны. Мол, он недостаточно опытен.

Напомним, 23 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновницами.