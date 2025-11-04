Лидер либералов Нидерландов поручил начать предварительные переговоры о формировании коалиции

Лидер нидерландской центристской партии D66 Роб Йеттен поручил генеральному директору нидерландского железнодорожного оператора NS Вутеру Кулмесу начать предварительные переговоры о создании правительственной коалиции.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Процесс формирования правительства в Нидерландах может длиться много месяцев, и Нидерланды являются одной из самых медленных стран Европы в этом процессе. После последних выборов четыре партии вели переговоры в течение более семи месяцев, прежде чем сформировали правящую коалицию.

Как отмечается, Кулмес, который сейчас является генеральным директором нидерландского железнодорожного оператора NS, является ветераном партии D66, который вошел в парламент в 2010 году.

В 2017 году он стал министром социальных дел в третьем кабинете тогдашнего премьер-министра Марка Рютте. После этого он вел переговоры о формировании четвертой и последней коалиции Рютте.

"Мы очень довольны Кулмесом, поскольку он имеет впечатляющий опыт работы", – сказал спикер парламента Мартин Босма.

По словам Босмы, будущий переговорщик сумел объединить политические партии, которые имели значительные разногласия в предыдущих переговорах.

Кулмес проведет переговоры с лидерами всех политических партий, начиная со среды, и опубликует свои выводы в отчете 11 ноября, за день до инаугурации новой Палаты представителей.

D66 имеет шансы получить 26 мест в 150-местной Палате представителей и получила наибольшее количество голосов среди всех партий, что позволяет ей предложить кандидата для начала процесса формирования коалиции.

Теперь "разведчик" Кулмес изучает, какие партии готовы сотрудничать друг с другом, и после этого начнет предварительные переговоры.

Напомним, первые места на выборах на прошлой неделе заняли либеральная D66 и ультраправая Партия свободы, но из-за небольшой разницы некоторое время не было ясно, кто получит первую возможность сформировать правительство.

Сейчас же известно, что обе партии получат по 26 мест в нижней палате парламента Нидерландов, но D66 как формальный победитель выборов получает право возглавить переговоры о формировании правительства.

3 ноября лидер ультраправой Партии свободы Нидерландов (PVV) Херт Вилдерс признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой либеральную партию "Демократия 66" (D66).

