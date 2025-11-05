У Боснії і Герцеговині під час пожежі в будинку для літніх людей загинули 10 осіб

На півночі Боснії і Герцеговини пожежа, що спалахнула в будинку для літніх людей 4 листопада, забрала життя 10 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Загиблі були мешканцями будинку-інтернату. Їхні тіла будуть передані в Меморіальний центр для впізнання і розтину.

RTV Slon

Ще близько 20 осіб отримують медичну допомогу в Університетському клінічному центрі Тузли.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

"За сприятливих умов буде проведено розслідування на місці з метою встановлення причини пожежі та всіх інших фактів, що мають значення для розслідування", – йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ.

Пожежа спалахнула у вечірній час на верхньому поверсі будівлі будинку для літніх людей.

Голова регіону Тузла Ірфан Халілагіч повідомив державній службі BHRT, що зараз шукається рішення щодо тимчасового розміщення мешканців будинку.

У гасінні пожежі брала участь велика кількість пожежників, на місці події також працюють поліція та аварійні служби.

У липні у Франції в пожежі у пансіоні для людей з інвалідністю загинули 5 осіб.

Два роки тому внаслідок пожежі у схожому закладі на сході Франції загинули 11 людей.