В Боснии и Герцеговине во время пожара в доме престарелых погибли 10 человек

На севере Боснии и Герцеговины пожар, вспыхнувший в доме престарелых 4 ноября, унес жизни 10 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Slobodna Evropa.

Погибшие были жителями дома-интерната. Их тела будут переданы в Мемориальный центр для опознания и вскрытия.

Еще около 20 человек получают медицинскую помощь в Университетском клиническом центре Тузлы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"При благоприятных условиях будет проведено расследование на месте с целью установления причины пожара и всех других фактов, имеющих значение для расследования", – говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

Пожар вспыхнул в вечернее время на верхнем этаже здания дома престарелых.

Глава региона Тузла Ирфан Халилагич сообщил государственной службе BHRT, что сейчас ищется решение о временном размещении жителей дома.

В тушении пожара участвовало большое количество пожарных, на месте происшествия также работают полиция и аварийные службы.

В июле во Франции в пожаре в пансионе для людей с инвалидностью погибли 5 человек.

Два года назад в результате пожара в похожем заведении на востоке Франции погибли 11 человек.