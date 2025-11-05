В Боснии и Герцеговине во время пожара в доме престарелых погибли 10 человек
На севере Боснии и Герцеговины пожар, вспыхнувший в доме престарелых 4 ноября, унес жизни 10 человек.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Slobodna Evropa.
Погибшие были жителями дома-интерната. Их тела будут переданы в Мемориальный центр для опознания и вскрытия.
Еще около 20 человек получают медицинскую помощь в Университетском клиническом центре Тузлы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"При благоприятных условиях будет проведено расследование на месте с целью установления причины пожара и всех других фактов, имеющих значение для расследования", – говорится в заявлении Министерства внутренних дел.
Пожар вспыхнул в вечернее время на верхнем этаже здания дома престарелых.
Глава региона Тузла Ирфан Халилагич сообщил государственной службе BHRT, что сейчас ищется решение о временном размещении жителей дома.
В тушении пожара участвовало большое количество пожарных, на месте происшествия также работают полиция и аварийные службы.
В июле во Франции в пожаре в пансионе для людей с инвалидностью погибли 5 человек.
Два года назад в результате пожара в похожем заведении на востоке Франции погибли 11 человек.