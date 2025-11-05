СМИ: Бельгия и Еврокомиссия проведут кризисную встречу на фоне противоречий по росактивам

Руководство Европейской комиссии и бельгийского правительства встретятся в пятницу, чтобы попытаться выйти из политического тупика по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования "репарационного займа" Украине в размере 140 миллиардов евро.

Об этом сообщили Politico два высокопоставленных чиновника ЕС, передает "Европейская правда".

Бельгия сопротивляется плану, предложенному Еврокомиссией как способ использования санкционных российских средств для поддержки Украины без окончательной их конфискации, поскольку эти средства находятся в брюссельской финансовой компании Euroclear.

Премьер-министр Барт де Вевер опасается, что его правительство окажется на крючке выплаты миллиардов Москвы, если армия кремлевских юристов подаст иск из-за этой инициативы. На встрече лидеров ЕС в октябре де Вевер потребовал от лидеров ЕС более сильных заверений, чтобы защитить его страну от финансовых и юридических рисков, которые могут возникнуть из-за этой инициативы.

Пятничная встреча состоится после того, как во вторник заместители министров финансов не смогли достичь прогресса в переговорах по репарационному кредиту, и Еврокомиссия предупредила, что время истекает.

"Чем дольше мы будем медлить, тем сложнее будет решить проблему. Это может поставить под сомнение некоторые возможные промежуточные решения", – заявил во вторник журналистам в столице Болгарии Софии еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Украина столкнется с дефицитом бюджета в следующем году, если деньги не поступят до весны. Без соглашения об использовании российских активов Еврокомиссия предупреждает правительства стран ЕС, что им придется поддерживать Киев из собственных кошельков – а аппетит к этому невелик после того, как пандемия разрушила национальные бюджеты.

"Как мы собираемся получить 140 миллиардов евро из европейских бюджетов в это время года?" – спросил заместитель министра финансов одной из стран, который выразил разочарование Бельгией.

Комиссия представит Бельгии меморандум об альтернативных вариантах финансирования Украины, которые предусматривают заимствования в ЕС. Есть надежда, что де Вевер, который также имеет финансовые ограничения, уступит, когда увидит, что других жизнеспособных вариантов нет.

Во время последнего саммита лидеры ЕС изъяли из официальных выводов упоминание о кредите для Украины в размере 140 млрд евро как уступку Бельгии.

В смягченном тексте лишь "приглашают комиссию как можно быстрее представить варианты финансовой поддержки на основе оценки финансовых потребностей Украины". Важно, что в тексте не указаны конкретные меры для достижения этих целей.

Между тем в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.