Естонія пропонує 3 млн євро на Starlink для України

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром, який розповів йому про пропозицію виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink для України.

Про це Шмигаль написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, на зустрічі двох міністрів йшлося про зміцнення протиповітряної оборони, виробництво дронів та створення спільних оборонних підприємств.

"Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах (ініціативи ЄС) SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio", – зазначив український міністр.

Водночас він подякував за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink.

"Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні", – резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, у серпні Державний департамент США ухвалив рішення про потенційний продаж Україні послуг супутникового зв’язку та пов’язаного обладнання на суму близько 150 млн доларів.